ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଗ୍ରି ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛିI ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଲିଜା ପୀଡ଼ିକାକା (୨୦)I ତାଙ୍କ ଘର ମୁନିଗୁଡା ଥାନା ନିଆଳି ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି I
ଲିଜା ରାୟଗଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀନଗର ୪ର୍ଥ ଲାଇନରେ ରହୁଥିଲେI ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛିI କିନ୍ତୁ ଲିଜା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁI ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛିI
