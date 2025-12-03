ଭୁବନେଶ୍ବର: ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ (ଆଇଆଇଏମସି) ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (ଆଇଆଇଏମ୍) ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (ଏମଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସହଯୋଗୀ ଶୈକ୍ଷିକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେଓ ଜୟସ୍ଵାଲ ଏବଂ ଆଇଆଇଏମସିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମଧୁ ଏଲ୍. ନାଗ, ଆଇଆଇଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଆଇଏମସି ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ଏହି ସହଭାଗୀତା ଅଧୀନରେ, ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ସମ୍ମିଳନୀ, ସେମିନାର ଏବଂ କ୍ଷମତା -ନିର୍ମାଣ କର୍ମଶାଳାର ସହ-ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିଚାଳନା, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ।
ଏହି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ, ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେଓ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହି ସହଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। "ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆନ୍ତଃ-ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆଇଆଇଏମସି ସହିତ ଆମର ସହଯୋଗ ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଶାଦାରମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଆଇଆଇଏମସିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁ ଏଲ୍. ନାଗ, ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଏକାଠି ଆଣିବାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଇଆଇଏମସି ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହଯୋଗ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୀମା ବାହାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି, ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ, ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ଯେ, ଏହି ସହଭାଗୀତା ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଖୋଲିବ," ।
ଚୁକ୍ତିନାମାର ବ୍ୟାପକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି, ଆଇଆଇଏମସି ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଗତିଶୀଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବେଶରେ ଆନ୍ତଃବିଷୟକ ସହଭାଗୀତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। "ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ବିକଶିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ, ସହଯୋଗ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଚାବିକାଠି’। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଆମର ସହଭାଗୀତା ଆମର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ନବସୃଜନରେ ଆଇଆଇଏମର ବିଶେଷଜ୍ଞତାରୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମାନ ସମୟରେ, ଆଇଆଇଏମର ସ୍କଲାରମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଯୋଗାଯୋଗ, କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଇଆଇଏମସିର ଗଭୀର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଆନ୍ତଃବିଷୟକ ଶିକ୍ଷାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯାହା ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ପାରିବେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।”
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଭାଗୀତାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁଣବତ୍ତା, ଗବେଷଣା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।