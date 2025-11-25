ଜୟପାଟଣା: କାନ୍ଥରୁ ଲିଭିନି ବାହା ଝୋଟି, ଲିଭିଗଲା ନବବଧୂଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ । ବାହାଘରର ୧୦ ମାସ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ହସ ଖୁସିରେ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ରୁବିଙ୍କ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ଫାଶୀ ଦଉଡିରେ ଶବ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଆଉ ନୂଆକରି ଗଢି ଉଠିଥିବା ଗୋଟେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଏକ ନବବିବାହିତା ବୋହୂ ନିଜର ଶାଶୂ ଓ ଦେଢ଼ଶାଶୂର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପତିଗୁଡା ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଶିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁବିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୟପାଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପତିଗୁଡା ଗାଁର ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଶି ରୁବିଙ୍କୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜର ଶାଶୁ ଓ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ପନ୍ଥା ଅପଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରୁବିଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକେ ଜୟପାଟଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ଜୟପାଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଶବଗୃହରେ ରଖିଛି । ଆସନ୍ତା କାଲି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି।