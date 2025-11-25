ମୁମ୍ବାଇ:ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପିତାମାତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଆଇନ, ୨୦୦୭ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିଃସର୍ତ୍ତ ବୈଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ପିଲାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ମୂଳକୁ ଆଘାତ କରେ।
ବିଚାରପତି ଏଏସ୍ ଗଡ଼କରୀ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତସିଂହ ରାଜା ଭୋଁସଲେ ବାନ୍ଦ୍ରା ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଏହାର ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ୭୬ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ମୋହିନୀ ପୁରୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ (ପ୍ରତିବାଦୀ ନଂ ୩) ବକେୟା ଚିକିତ୍ସା ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ନିଃସର୍ତ୍ତ ବୈଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ପୁରୀଙ୍କୁ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବକେୟା ବକେୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ପୁଅ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏପରିକି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନଂ. ୨ଙ୍କର ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳାର ଏକ ମାମଲା ଦର୍ଶାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆଇନର ଧାରା ୪ ଏବଂ ୨୩ କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା ପିଲାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ସହିତ ଏହା ଜଡିତ ନୁହେଁ। ପେତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ମିଳିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଜନ୍ମରୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନିଃସର୍ତ୍ତ। ଏକ ନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।