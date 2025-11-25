ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍

କୋଲକାତା: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ୨୦୨୬ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବ୍ରୁଆରି ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି ସମାନ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ଆଇସିସି  ପକ୍ଷରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆମ୍ବାସାଡର ୨୦୨୪  ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ  ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ କାରଣ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ତିନୋଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ  ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ଟି-୨୦ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ସହିତ ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ତିନୋଟି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଭାରତର ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 

  • ଫେବ୍ରୁଆରି  ୭ – ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ ବନାମ ଆମେରିକା (ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ )
  • ଫେବ୍ରୁଆରି  ୧୨ – ଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବନାମ ନାମ୍ବିଆ
  • ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୫ – କଲମ୍ବୋ: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
  • ଫେବ୍ରୁଆରି  ୧୮ – ଅହମଦାବାଦ: ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ 

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୨୦ ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଚାରିଟି ଦଳ ରହିବେ।  ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍‌ରୁ ଦୁଇଟି ଦଳ ସୁପର ୮ କୁ ଯିବେ। ତା'ପରେ ସୁପର ୮ କୁ ପୁଣି ଗ୍ରୁପିଂ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।

ସୁପର ୮ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ

ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁପର ୮ ଏବଂ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଏହାର ତିନୋଟି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ୍  ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର-୮ ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ କଲମ୍ବୋ କିମ୍ବା କୋଲକାତା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଅହମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୦ ଦଳ

ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, କାନାଡା, ଇଟାଲି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ନାମ୍ବିଆ, ଜିମ୍ବାୱେ, ନେପାଳ, ଓମାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ।

ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍

ଭାରତ ଏଥର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆଶା ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତ ବିଶ୍ବକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ, ବାରବାଡୋସରେ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।