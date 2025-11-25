ଟିଭି କିଣୁଛନ୍ତି କମ୍ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ (EAC-PM)ର ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେବଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମଗ୍ରୀ (ଯେପରିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ) ଏବଂ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପକରଣ (ଯେପରିକି ମିକ୍ସର ଏବଂ ଟୋଷ୍ଟର)ରେ ଏବେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ପରି ପାରମ୍ପରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା ଏସବୁକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଥିବା ୪୦% ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି।
ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଆସିଲା?
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ପରି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମଗ୍ରୀ,ରୋଷେଇ ତଥା ଘରୋଇ ଉପକରଣ ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ସହଜ ଆର୍ଥିକ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବଜାର ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ଅନେକ କାରଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି।
କାହାର ଅଧିକ ଚାହିଦା ?
EAC-PM ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୧-୧୨ ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ପରିବାର ବ୍ୟବହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭେରୁ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାନବାହାନ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଏବେ ତାଲିକାର ଉପର ଭାଗରେ ରହିଛି।
ଯାନବାହାନ ବିକ୍ରୟର ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ବିଶେଷକରି, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ୪୦% ପରିବାର ଏବେ ବାକି ପରିବାର ସହିତ ସମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତା, ସୁଦୃଢ଼ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଋଣ ପାଇଁ ସହଜ ଯୋଜନା ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି।
ଟିଭି କିଣୁଛନ୍ତି କମ୍ ଲୋକେ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟିଭି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଟିଭି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଗରିବ ଥିବା ୪୦% ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ଟିଭି ବଦଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବେ ୨୦% ଧନୀ ଏବଂ ୪୦% ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ, ଏହା ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟିତ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫% କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ସମ୍ପତ୍ତି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।