ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ନିଜ ଇଛା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିବେ। କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ନେବେ। ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନିବେ।
ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଠାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Humane Sagar, He-Man Birthday: ବାକି ରହିଗଲା ବାର୍ଥ-ଡେ: ଅଧୁରା ରହିଗଲା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଲିବ୍ରେସନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ…
କ୍ୟାବିନେଟ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
ସିଦ୍ଧରମୈୟା ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ
ଲାଗି ରହିଥିବା ମଙ୍ଗ ଧରିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜମିର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଫର୍ମୁଲାର ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବେ। ଚାଲକେର ବିଧାୟକ ଶିବନ୍ନା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦର ରିପୋର୍ଟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ,କିଛି ନୂତନ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନେତା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିବନ୍ନା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତି ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା ମନା
ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ନେତୃତ୍ୱ ବିବାଦ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବିତର୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି,ମୁଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Brahmin Daughter Statement Controversy: ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦାନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିବ
ଏହି ସମୟରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ "ବେଦ ବାକ୍ୟ" ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପୁନର୍ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅନୁଶାସନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।