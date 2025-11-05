ଘୁ.ଉଦୟଗିରି: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଣି ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି ମାନବ। ଏହାକୁ ନେଇ କିଏ କୂଅ ଖୋଳୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବୋରୱେଲ ଖୋଳି ନିଜର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଭଳି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତ ଚୁଆ ପାଣି ଆଉ କିଏ ତ ନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ରଟିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍.ପଡ଼ିକିଆ ଗ୍ରାମରେ।

ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଫଳ

ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ହେଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଗୁହାରୀ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପାଇପ ସଂଯୋଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପାଏ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରୀ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଛି। ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି।

ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁକୁ ଆଣିଲେ ଝରଣା

ଶେଷରେ ଏହି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାଲିମାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଝରଣା ପାଣିକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ନେଇ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଝରଣାଟିର ପାଣି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ  ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ମାଧ୍ୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇପ ସରଞ୍ଜାମ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାତ ଖୋଲିବା ସହ ପାଇପ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

୮୫ ପରିବାର ଉପକୃତ

ଏହି ଝରଣା ପାଣିରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୮୫ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବା ସହ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଏକରରେ ଜଳ ସେଚନ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଫଳ ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସହାୟନ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ ରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପ୍ରସଂଶା ର ପାତ୍ର ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନକୁ ସଦ୍‌ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ସାମୁହିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବା ଦୃଶ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ କୁ ପଦାରେ ପକେଇବା  ସହ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରାକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍‌ କରିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ।

