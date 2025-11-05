ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ  ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ‘ଏ’ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ‘ଏ’  ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ  ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ‘ଏ’ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଉଭୟ ଦଳର ‘ଏ’ ଦଳ ତିନୋଟି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୧୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ତିଲକ ବର୍ମା ଅଧିନାୟକ 

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବୁଧବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା A ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତ A ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତ A ପାଇଁ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବରିଷ୍ଠ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି।

ଏହି ସିରିଜରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଇଶାନ କିଷାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିୟାନ ପରାଗ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ଏବଂ ବିପ୍ରଜ ନିଜଜଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।


ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳ

ତିଲକ ବର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ରିତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିୟାନ ପରାଗ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆୟୁଷ ବାଦୋନି, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ବିପରାଜ ନିଗମ, ମନଭ ସୂତାର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସବ କୃଷ୍ଣା, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର)

ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅନୌପଚାରିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ସୂଚୀ

ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ – ନଭେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫, ରାଜକୋଟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ – ନଭେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୨୫, ରାଜକୋଟ
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ – ନଭେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫, ରାଜକୋଟ