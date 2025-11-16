ଫୁଲବାଣୀ/ବାଲିଗୁଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଇଥିବା କଣ୍ଟ ଧୀରେଧୀରେ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ୪ମାସ ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚେତାବନୀ ଯୋଗୁଁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଗତମାସରେ ଶତାଧିକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମାଓ ଦଂପତି ପୁଲିସ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ବାଂଶଧାରା-ଘୁମୁସର-ନାଗାବଳି (ବିଜିଏନ୍) ମାଓ ଡିଭିଜନ ଦମ୍ପତି ଫୁଲବାଣୀ ସଦରମହକୁମାରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇ.ଜି ନୀତି ଶେଖର ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ହରିଶ ବିଶିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ମାଓ ଦମ୍ପତି ଉଙ୍ଗା କଲମୁ @ କିଶୋର, ମେସେ ମାଡଭି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସି କ୍ୟାଡ଼ର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରାଶି ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ଘୋଷଣା କରିଥଲେ ସରକାର ।
ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ-କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କରିଡରକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବା। ସେମାନେ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ମାଓ ଶିବିରରେ ନିର୍ଯାତନା
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ମହିଳା କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଧମକ ଦେଇ ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଯୁବକ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରିବା ଭଳି କ୍ରମାଗତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ନିମ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ପ୍ରତି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଲି ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି।
