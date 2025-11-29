ମାଲକାନଗିରି (ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛା): ଏବେ ୫ ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ତ୍ରାହୀ ନାହିଁ। ଯବାନଙ୍କ ଘନଘନ ଅପରେସନ ଏବଂ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ଏବେ ଭୁଚାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଓବାଦୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେଣି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମାଓ ନେତା ଅନନ୍ତ ସହ ୧୧ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ଗତକାଲି ଅନନ୍ତ ଏକ ଅଡିଓ ଟେପ୍‌ ଜାରି କରିବା ସହ ପ୍ରେସ ନୋଟ୍‌ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅନ୍ୟ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହତିଆର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀ

ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ହେଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଓରଫ ବିନୋଦ ଭାସ୍କର। ଅନନ୍ତ ନାମରେ ସରକାର ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୧୬ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ଡିଭିସିଏମ କମାଣ୍ଡର ନାଗସୁ ଓରଫ ଗୋଲୁ, ୧୬ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ରାନୋ ଓରଫ ରମ୍ମୋ, ୬ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ଏସିଏମ ସନ୍ତୁ ଓରଫ ତିଜାଓରାମ, ୬ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ଏସିଏମ୍‌ ସଂଗୀତା ଓରଫ ସଂତୋଷୀ, ୬ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ଏସିଏମ ପ୍ରତାପ ଓରଫ ସମର, ୬ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ଏସିଏମ ଅନୁଜା ଓରଫ ନକ୍କେ, ୨ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ପୂଜା ଓରଫ ଜୁଗନୀ, ୨ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ଦିନେଶ ଓରଫ ସାଦୁ, ୨ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ରାମକୋ ସିଲା, ୨ ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଓରଫ ରିତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯିବ।

