ମାଲକାନଗିରି(ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛା):ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ୍ବୁଲେନସ ସେବା ଚାଲୁଛି କମ୍, ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଆମ୍ବୁଲେନସଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ନହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡି ରହିଛି। ଏପରିକି ରୋଗୀ ଆଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବେତେବେଳେ ଅଟକି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲେନସକୁ ଫୋନ କରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେବାର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମ୍ବୁଲେନସ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥନୀୟ ଅଂଚଳରେ ଅସଂତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।
ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ
ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସଦର ବ୍ଲକର ସେରପାଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲେନସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ଏ ସଂପର୍କରେ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ।
ଖତ ଖାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲେନସ। କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ରୋଗୀକୁ ଆଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଧ ବାଟରେ ନିଜେ ରୋଗୀ ସାଜିଯାଉଛି। ବିଜାଘାଟି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲେନସ ହେଉଛି ତାହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ବିଜାଘାଟି ନୁହେଁ, ଏମଭି-୧୩ ନମ୍ବର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲେନସ ଖତ ଖାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୮ଟି ଆମ୍ବୁଲେନସ ଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ୪ଟି ଅକାମି ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଅତ୍ୟଧିକ ପୂରଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲେନସକୁ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲେନସ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ବୁଲେନସଗୁଡିକ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲେନସ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।
ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଅସୁବିଧା!
ଏକଥାକୁ ମାଲକାନଗିରି ଏଡିଏମଓ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ଓ ୬ଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା କଥା ସେ ନିଜେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ସଂପର୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ବଣ୍ଡାଘାଟି ସମେତ ସ୍ବାଭିମାନ ଅଂଚଳର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁଗୁଡିକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ମୁସକିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶେ ତେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଠେଲାପେଲା କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନକଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।