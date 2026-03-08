ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ତୁଷାର କାନ୍ତ ମହାନ୍ତ): ମୟୂରଭଂଗ ଜିଲ୍ଲାରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୪ର ବାସିନ୍ଦା ଡାକ୍ତର ପି.ଏସ୍. ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ ୬ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବା ଡା. ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମାଣିକ୍ୟେଶ୍ୱରୀ ୧୯୪୧ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୬୬ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୧ ତାରିଖ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ସେ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୧୯୯୯ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦରଦୀ ତଥା କୋମଳ ହୃଦୟର ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି।
ପେଷାରେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା,ଭଦ୍ର, ସୁଶୀଳ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟର ଅଧିକାରିଣୀ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଡାକ୍ତର ମାଣିକ୍ୟେଶ୍ୱରୀ ରୋଗୀସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ଭାବରେ ମନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ବିଗତ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିରେ ରହି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀସେବା କରୁଥିବେ ବୋଲି ସମ୍ବାଦକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି।