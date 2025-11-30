ଝରିଗାଁ (ରମଶେ ପଟ୍ଟନାୟକ): ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଚ୍ଚା ଘରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁରଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଗୃହକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ମାଝୀ ଓ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରିବା ସହ ତାଗିଦ କରବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
୩୦୫୩ ଗୃହ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
୨୦୧୬ ମସିହା ଠାରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ୨୦୫୩୮ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୭୪୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଗୃହ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ୩୦୫୩ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସବୁଠି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ
ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଟେମେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୬୦ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନେଇ ଥିବା ବେଳେ ୫୯୬ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ୬୪ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବକଡ଼ାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ୫୨୩ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୮୧ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୪୨ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ୯୦୪ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୮୪ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୨୦ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବେଲଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୭୯୫ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୯୦ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୦୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭାଲୁକନାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ୪୩୭ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୬୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୭୦ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
