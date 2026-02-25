ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକଡାକୁଲୁଗୁଡା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରବିରେନ୍ ଟାକ୍ରିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶବ ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ପାଇଁ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି
ଗତକାଲି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ରଖି ତାଲା ପକାଇଦେଇଥିଲେ । ପରେ ମୁନିଗୁଡା ପୁଲିସଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲେ । ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମରେ ପହଁଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶବକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କ୍ଷତିପୁରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁନିଗୁଡା ଥାନା ଆଇଆଇସି କେଶବ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସରସ୍ବତୀ ମୁନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଜାନୁଆରି ୫ତାରିଖରେ ପାଇକ ଡାକୁଲୁଗୁଡା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପର ମହଲାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ୪ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପେଣ୍ଟରେ ମିଶାଯାଉଥିବା ଥିନର ୪ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ୪ଜଣ ଛାତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ଦୀର୍ଘ ୪୮ଦିନ କାଳ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶେଷରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା।