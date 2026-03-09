ବିଶାଖାପାଟଣା: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସମାରୋହର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଗୁଣ୍ଟୁର-ରାୟଗଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ରାୟଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରେଳ ପରିଚାଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା | ୱାଲ୍ଟେୟାର ମଣ୍ଡଳର ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଲଳିତ ବୋହରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: War Updates: ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ୯୨.୩୦ ଟଙ୍କା
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହିଳା ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: LPG Gas Cylinder: ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାହକ: ବଢ଼ୁଛି ବୁକିଂ, ବଢ଼ିଲା ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି... ଡିଲର୍ସିପ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟିର ପରିଚାଳନା ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସମାବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Court: ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା, ରୁଟ୍ ରିଲେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପରିଚାଳନା, ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା, ଲୋକୋ ଅପରେସନ୍, ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛି , ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରେଳବାଇରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ ସହିତ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ନିଜ ଅବଦାନ ରଖୁଛନ୍ତି।