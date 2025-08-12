ମୁମ୍ବାଇ:ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସମାନ ରହିଥାଏ। ବଲିଉଡ୍ରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କୌଣସି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ।ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଲିଉଡ୍କୁ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣା ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଥିଲା। ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ 'ବବି'ରେ ବଲିଉଡ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ରାଜ କପୁରଙ୍କ ପୁଅ ରିଷି କପୁରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଡିମ୍ପଲ କପାଡିଆ। ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ।
ଡିମ୍ପଲ କପାଡିଆ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ବବି'ର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ସେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଡିମ୍ପଲ ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ 'ବବି' ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର କରିଦେଇଥିଲା। ‘ଏଫସିସିଆଇ ଏଫଏଲଓ ଜୟପୁର ଚାପ୍ଟର' ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଡିମ୍ପଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ବବିରେ ଏହି ଭୂମିକା କିପରି ମିଳିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଚୁନିଭାଇ କପାଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ।
ମୁଁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲି। ମୋର ବୟସ ଏହା ମୋ କହୁଣୀ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲି।
ଡିମ୍ପଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁ ସେ ରାଜ କପୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଜ କପୁର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଅଛି ଯାହାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଅଛି। ରାଜ କପୁରଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ବବିକୁ ପାଇଥିଲି। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି କିମ୍ବା ଚାହୁଁଥିଲି,ତାହା ଘଟିଗଲା। ଏହା ଯାଦୁକରୀ ଥିଲା।
ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିମ୍ପଲ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। ଏକ ବିମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି।
ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଅହମଦାବାଦ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ତୁମେ ମୋ ହାତ ଧରିବ କି? ସେ କହିଥିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ଏହାପରେ ଆମର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲ।
ଡିମ୍ପଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏତେ ନିଷ୍କପଟ ଥିଲେ, ସେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନିଜ ଫିଲ୍ମ ପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି। ଏବଂ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ମୋ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୀତ ଗାଇବା ନଥିଲା, ପବନ ନଥିଲା, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି କାରଣ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପରି ଥିଲି।
୧୯୭୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ୧୯୮୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ବିଫଳତାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମ୍ପର୍କକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ, ଡିମ୍ପଲ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ହ୍ରାସ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ।
୧୯୯୪ ମସିହାରେ ପ୍ରୀତୀଶ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡିମ୍ପଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜେଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ମୁଁ କେବେ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଧାରାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ।
