ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ମୋଣ୍ଟାନାର କାଲିସପେଲ୍ ସିଟି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେହି ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇ ନଥିଲେ।

Advertisment

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିମାନ (ସୋକାଟା ଟିବିଏମ୍ ୭୦୦ ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍) ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ କାଲିସ୍ପେଲ୍ ସିଟି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ବିମାାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ବିମାନ ରନୱେର ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ।

ଏଭରଗ୍ରୀନ୍, ସ୍ମିଥ୍ ଭ୍ୟାଲି ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ଫିସ୍‌ର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଲିସ୍ପେଲର ଏକ ଦଳ ସହିତ ମିଶି ଚାରିପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଲୋକସଭାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର: କମିଟି ଗଠନ କଲେ ବାଚସ୍ପତି


ଏଫଏଏ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୱାଶିଂଟନ ରାଜ୍ୟର ପୁଲମ୍ୟାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନି ମିଟର ସ୍କାଏ ଏଲଏଲସି ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ। ଏହି କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି  ବିବୃତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଆମେରିକାରେ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆରିଜୋନାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ଆଲବୁକର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିଏସଆଇ ଆଭିଏସନ୍ କମ୍ପାନିର ଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ଲାଗଷ୍ଟାଫରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମାଇଲ (୩୨୧କିଲୋମିଟର) ଦୂରରେ ଚିନଲେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଛି ସୈୟାରା: ରୋହନ ସିପ୍ପି

 USA | planes-collision