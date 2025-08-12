ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଗଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଯଶୱନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୧୪୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟର ନେତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତଦନ୍ତ କମିଟିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ରହିବ। କମିଟିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବିବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଅଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ଷ୍ଟୋର ରୁମରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ନୋଟ୍‌ର ଏକ ବଣ୍ଡଲ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଏକ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା।


ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ କୌଣସି ନଗଦ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି  କରାଯାଇଥିଲା।

ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦର ଦୁଇଟି ଗୃହରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତା'ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି, ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି।

