ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଫଟୋକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ବି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୁଲିସରେ ଏନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ପୁଲିସ୍ର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ
ଟଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଏବଂ ଏଡିଟେଡ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅଶାଳୀନେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନହାନୀ କରୁଛି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ନକଲି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: କାର୍ତ୍ତିକରେ ବନାନ୍ତୁ ଦହି ଆମ୍ବୁଲ; ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବେ ପଛରେ...
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା ୬୭ ଏବଂ ୬୭ଏ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୭୯, ୨୯୪, ୨୯୬ ଏବଂ ୩୩୬(୪) ଏବଂ ମହିଳା ଅଶ୍ଳୀଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୬ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ପୁଲିସକୁ ନକଲି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି ରୋହିତଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ୍
ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ଏଡିଟିଂ
ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ପରିଚୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓରେ ଯୋଡାଯାଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବେଆଇନ ଏବଂ ଭୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଅଭିନେତା ପୁଲିସକୁ ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସମସ୍ତ ନକଲି ଭିଡିଓକୁ ତୁରନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ହଟାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏପରି ଭିଡିଓ ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।