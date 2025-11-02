ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଘର "ମନ୍ନତ" ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 

୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କଲେ ଶାହରୁଖ

ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଫିଲ୍ମ ‘କିଙ୍ଗ’ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ‘କିଙ୍ଗ’ରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ନଜର ଆସିବେ।

ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶହଟି ଦେଶରେ ବଦନାମ୍, ଦୁନିଆ ଦେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ - #KING #KingTitleReveal। ଏହା ସୋ'ର ସମୟ! ସିନେମା ୨୦୨୬ରେ..."

ଶାହରୁଖ ଫିଲ୍ମ ‘କିଙ୍ଗ’ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର

ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଶେ।ଷ ଥର ପାଇଁ "ଡଙ୍କି" ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାପସୀ ପନ୍ନୁ ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲ ଭଳି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଅଭିନେତା ଏବେ "କିଙ୍ଗ୍" ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

