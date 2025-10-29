ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଏକ ହଜାରୋଁ ମେ ମେରି ବେହନା ହେ" ଟିଭି ସୋ’ରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟଲ ଡିସୁଜା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଥାନ୍ତି। ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଗୁଲାମ ଘୌସ ଦିୱାନୀଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା କଥା ଗତ ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ବର୍ଷ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଦୂରତା ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ କ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକ୍-ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମାତାପିତାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅସହାୟ ପୁଅଝିଅ
ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି
ବମ୍ବେ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟତର ଏକ ସୂତ୍ର ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିଷ୍ଟଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିଛି, "ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟଲ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।"
ଏହାରି ଭିତରେ କ୍ରିଷ୍ଟଲ ଏବଂ ଗୁଲାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିବାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୯ ରନ୍ରେ ଏଲିସଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଲେ
ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଥିଲେ
ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିଷ୍ଟଲ, ଗୁଲାମ ଘୌସ ଦିୱାନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଦୁଇଟି ଆଖି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ।’’