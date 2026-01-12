ମୁମ୍ବାଇ:ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମର୍ଦା‌ନୀ-୩ ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ୩ ମିନିଟ୍ ୧୬ ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର ଖୁବ୍‌ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି।ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ମର୍ଦାନୀ ୩” ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାନୁଆରି ୩୦ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରେଲରରେ କାହାଣୀ କହିବା ଭୟଙ୍କର।

ମର୍ଦାନୀ ୩ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାଧର ଗଭୀରତା ଟ୍ରେଲରଟି ଜଣେ ଖେଳୁଥିବା ଝିଅର ଅପହରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସହରରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଅପହରଣର ଏକ ଧାରା ଘଟୁଛି। ଏହି ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୯୩ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପଛରେ ‘ଆମ୍ମା’ର ହାତ ଅଛି। ଆମ୍ମା ଯେକୌଣସି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଭୟଙ୍କର। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଟ୍ରେଲରରେ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ଝଲକ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।  

“ମର୍ଦାନୀ-୩” ର ଟ୍ରେଲରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ରହିଛି। ରାନୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପୋଲିସ୍ ଅବତାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଦାନୀ ଏବଂ ମର୍ଦାନି-୨କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଟ୍ରେଲରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟ କେବଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି।
ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗ “ରାନି ଫେରି ଆସିଲା!” ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କେତେକ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଅବତାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ “ମର୍ଦାନି ୩” ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରେ।

ଜାନୁଆରି ୩୦ରେ ରିଲିଜ୍‌ ହେବ

ମର୍ଦାନୀ ୨୦୧୪ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବାବେଳେ ମର୍ଦାନୀ-୨ ୨୦୧୯ ରେ ଆସିଥିଲା। ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, “ମର୍ଦାନୀ-୩” ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜନକୀ ବୋଡିୱାଲା ଏବଂ ମଲ୍ଲିକା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରି ୩୦ ରେ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

