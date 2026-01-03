ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂପୁର ସାନନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏକ ବିଶେଷ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଗାୟକ ଷ୍ଟେବିନ୍ ବେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏକ ଜାହାଜରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ନିଜ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେବିନ୍ ବେନ୍। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଷ୍ଟେବିନ୍ ନୂପୁରଙ୍କୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂପୁର ଏବଂ ଷ୍ଟେବିନ୍ଙ୍କ ଏହି ଝଲକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ଲାଗିଛି।
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିତି ସେନନଙ୍କ ଭଉଣୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁପୁର ସେନନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ନୂପୁର ସେନନ ଗାୟକ ଷ୍ଟେବିନ ବେନ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂପୁର ନିଜେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଫଟୋ
ଷ୍ଟେବିନଙ୍କୁ ନୂପୁର ସେନନ୍ଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତାବର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ୟାଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟେବିନ ବେନ୍ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ନୁପୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ନୂପୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହଁ କହିଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ନୂପୁର ଏକ ଫୁଲର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେବିନ୍ ଏକ କଳା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ନୂପୁର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୟାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ଗାୟକ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ନୂପୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟାନର ଧରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, “ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ?”
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଟୋରେ, ନୂପୁର ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମାର୍କ୍ୟୁଇଜ୍-କଟ୍ ହୀରା ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ, ନୂପୁର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ଝଲକ ଦେଉଛନ୍ତି।
୧୧ରେ ବାହାଘର
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିବାହ ଜାନୁଆରି ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ଉଦୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉତ୍ସବ ଜାନୁଆରି ୯ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ନିକଟତର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଶିଳ୍ପର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ବିବାହ ପରେ, ଜାନୁଆରି ୧୩ ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ପୃଥକ ରିସେପ୍ସନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ନୂପୁର ଏବଂ ଷ୍ଟେବିନ୍ ବେନ୍ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
