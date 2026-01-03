ଆମ ଦେଶରେ ଚା’ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବିଛଣାରେ ଗରମ ଚା’ ପିଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଦିନକୁ ୪-୫ କପ୍ ଚା ପିଅନ୍ତି। ଚା’ ଅନେକ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଦରେ ଏବଂ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଆସିଥାଏ। କ୍ଷୀର ଚା’ ପିଉଥିବା ଲୋକ ହର୍ବାଲ୍ ଚା’ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଚା’ ତିଆରି ପାଇଁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚା’ ପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ। କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଓ କିଛି ଖୋଲା ଚା’ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରେ ଅଧିକ ମିଶାଣ ହେଉଛି। କିଣିବା ସମୟରେ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଚା’ ପତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ଚା’ ପତିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଶାଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଚା’ ପତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଫୁଡଫାର୍ମର ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଚା’ ପତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
କିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବେ...
ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲା ଚା’ ପତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଠିକ୍ ନାହିଁ,ଚା’ ପତିର ରଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ସହଜରେ ଚା’ ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଚା’ ପତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚା’ ପତିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଚା’ ପତି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଚୁମ୍ବକର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚା ପତି ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ନକଲି ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁହା ଫାଇଲିଂ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚା ପତି ପାତ୍ରରୁ ଚୁମ୍ବକକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଚା ପତିର ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ସେଥିରେ ଲାଗି ନଥାଏ ତେବେ ଚା’ପତି ଅସଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଜାଲ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା।
