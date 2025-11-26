ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ସମେତ ମୋଟ ୧୯,୯୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ବିରଳ ଧାତୁ ଚୁମ୍ବକ ସହିତ, ସରକାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଦଲାପୁର-କର୍ଜତ ଲାଇନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା ଲାଇନ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାପୁଣେପୁଣେ ମେଟ୍ରୋର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋକୁ ୯,୮୫୮କୋଟି ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୩୨ କିଲୋମିଟର ନୂତନ ଲାଇନ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ରୁଟ୍ ଖରାଡିରୁ ଖଡକୱାସଲା ଏବଂ ନାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ମାଣିକ୍ ବାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପୁଣେର ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କକୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପୁଣେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଚୀନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ବିରଳ ଧାତୁ ଚୁମ୍ବକ ଯୋଜନା
ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ସରକାର ବିରଳ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ (REPM) ଯୋଜନାକୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୭,୨୮୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚୁମ୍ବକ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏହି ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ।
ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ
ଗୁଜୁରାଟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ସରକାର ଓଖାରୁ କାନାଲୁସ ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧,୪୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ୧୫୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ଲାଇନ ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଲାପୁର-କର୍ଜତ ନୂଆ ଲାଇନ
ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବଦଲାପୁର ଏବଂ କର୍ଜତ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧,୩୨୪ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଅଛି। ସେଥିରେ ଭାରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ନୂତନ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସହଜ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବକୁ ରୋକିବ।
ଏହି ଚାରୋଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ମୋଟ ୧୯,୯୧୯ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥିରେ ରେଳ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଭୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବଦଲାପୁର ଏବଂ ପୁଣେର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିରଳ ଧାତୁ ଯୋଜନା ଦେଶର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।