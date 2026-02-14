ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ଶାହାଙ୍କ ନୂଆ ଛବି ‘ଆଗୁନ୍’ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଗୁଲଜାର୍। ବାଲିପାଟଣାର ସାହେବ ନଗର ନିବାସୀ ଶେଖ୍ ସିଦ୍ଦିକି ଓ ଫାତମା ବିବିଙ୍କ ପୁଅ ଶେଖ୍ ଗୁଲଜାର୍ ହୁସେନ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ଶାହାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଛବି ‘ମୋମୋ ଦି ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍’ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
‘ଆଗୁନ୍’ରେ ଗୁଲଜାରଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ସାନୁ, ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ବାସ, ମୋନୋଜିତ ବୋରାଲ, ଅନସୂୟା ସାମନ୍ତ, ରୂପା ମହାପାତ୍ର, ଦେବଜିତ ପଣ୍ଡା, ଋଷଭ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ବଙ୍ଗୀୟ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଅଭିନୟ କରି ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁଲଜାର।
