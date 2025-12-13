ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଉପସ୍ଥାପକ ଶୁଭୋଜିତ। ସ୍ନେହଲତା ପ୍ରଡକ୍ସନସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ‘କୁଆଁରୀ ଲାଜ’ରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ନବାଗତ ଆଞ୍ଚଲ୍, ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସହରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗାଁର ଜଣେ ଚୁଲବୁଲି ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠୁଛି, ତାହା ହିଁ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ।
ସ୍ବୟମ୍ ପାଢ଼ୀ ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁବ୍ରତ ଜେନା ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଯତିସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେ. ଅଭି ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଧୀରେନ୍ ସାହୁ ଡି.ଓ.ପି. ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଟେଲିଭିଜନ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉପସ୍ଥାପକ ଶୁଭୋଜିତ୍ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ୮ରୁ ଅଧିକ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ’ରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛନ୍ତି।