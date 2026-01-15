ମୁମ୍ବାଇ:ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନ ଏବେ ବି ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁହାନା ଖାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ। ସୁହାନା ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କଥା ଆସେ, ତାଙ୍କ ବାପାମା, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କ ଶେଷ ମତ ରହିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଡିଜିପି ଓ ପୁଲିସ କମିସନରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଜବାବ ମାଗିଲେ କୋର୍ଟ
ସୁହାନା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି
ସୁହାନା ଖାନ ସମ୍ପ୍ରତି ହାର୍ପର ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବେ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁହାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସୁହାନା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର।’
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପିଠି ଦରଜ ରହୁଛି କି? ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଶଶାଙ୍କାସନ...
ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁହାନା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାମା, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଗୌରୀ ଖାନ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ପରାମର୍ଶଦାତା, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ; ଶାହରୁଖ ଖାନ ଜୀବନର ଗଭୀର ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଖାନ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ସୁହାନା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ, ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର:
ସୁହାନା ଖାନ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜୋୟା ଅଖତରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ଦି ଆର୍ଚିଜ୍” ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କିଶୋର ସଂଗୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦ, ଖୁସି କପୁର, ବେଦାଙ୍ଗ ରୈନା, ମିହିର ଆହୁଜା, ଅଦିତି “ଡଟ୍” ସାଇଗଲ୍ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ମେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। “ଦି ଆର୍ଚିଜ୍” ଲୋକପ୍ରିୟ ଆର୍ଚି କମିକ୍ସର ଏକ ଭାରତୀୟ ରୂପାନ୍ତର ଥିଲା। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ଭାରତର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ହିଲ ଷ୍ଟେସନ ରିଭରଡେଲରେ ରହୁଥିବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ସୁହାନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପିତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “କିଙ୍ଗ୍”ରେ ନଜର ଆସିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆମେରିକାର ଅଜାଣତରେ ଇରାନ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ...