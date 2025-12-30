ମୁମ୍ବାଇ: ଏହି ତାଲିକାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ସନ, ଡ୍ରାମା, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ଭୟଙ୍କର-କମେଡି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଧାରା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ। ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହୋଲି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
- ଜାନୁଆରିରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ “୨୧” ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର।
- “ଦି ରାଜା ସାବ୍” ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ହରର କମେଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ “ଜନ ନାୟାଗନ” ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର। ଏଚ୍. ବିନୋଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
- “ବର୍ଡର ୨” ହେଉଛି ୧୯୯୭ ମସିହାର କ୍ଲାସିକ୍ “ବର୍ଡର”ର ସିକ୍ୱେଲ୍। ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବରୁଣ ଧାୱନ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୯୭୧ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
- ଫେବୃଆରିରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ “ମାରଡାନି” ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଅଭିରାଜ ମୀନାୱାଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରାନୀ ଏହି କ୍ରାଇମ ଥ୍ରୀଲରରେ ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ଅନ୍ଧକାର ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
- ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଟକ୍କର ହେବ। ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ “ଧୁରନ୍ଧର ୨” ଏବଂ ୟଶ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ “ଟକ୍ସିକ୍” ଇଦରେ ଟକ୍କର ହେବ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ “ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍” ଏପ୍ରିଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ “ଜେଲର ୨” ଜୁନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ନେଲସନ ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଆକ୍ସନ-କମେଡିରେ ବିଜୟ ସେଥୁପତି ଏବଂ ମୋହନଲାଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
- ଅଗଷ୍ଟରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲିଙ୍କ “ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍” ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଆପେକ୍ଷାରେ:
୨୦୨୬ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “କିଂ” ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ “ସ୍ପିରିଟ୍” ମଧ୍ୟ “ଦି ରାଜା ସାବ” ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ଲାହୋର ୧୯୪୭” ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବେ। ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ “ରାମାୟଣ” ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
