ତାଜ୍ ମହଲ କାହା ଉପରେ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ ?

ମୁମ୍ବାଇ: ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦି ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ" ଏବେ ବି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଦାଏର କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ, "ଦି ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ"ର ଟିମ୍ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା କଳ୍ପନା ନା ଆସ୍ଥା?
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଷାର ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି,ଏହା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ। କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ କାହାଣୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓରିଜିନାଲ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚରିତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀ
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଇଡ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ତାଜମହଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର, ଅନୱର ରସିଦ( ଜାକିର ହୁସେନ) କରନ୍ତି। ତୁଷାର କହିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାଣ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମାରେ କରାଯାଇଛି।
ତାଜ୍ ମହଲ କାହା ଉପରେ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ ?
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ତାଜମହଲ ଭିତରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପରେଶ ରାୱଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଯେ, ତାଜମହଲ ଭିତରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏହା ବିଷୟରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ଅଛି କାରଣ ଏହା ରାଜା ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ସମାଧିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ଦଖଲ କରନ୍ତି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ୍ ଯଦି ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବାସସ୍ଥାନ, ତେବେ ଏହା ଧରିନିଆଯାଏ ଯେ, ଭିତରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିବ। ତାଜମହଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
ପ୍ରାସାଦକୁ ଏକ ସମାଧିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା
ଜାକିର ହୁସେନ କୁହନ୍ତି, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ପ୍ରାସାଦକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାଣୀର ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜକୀୟ ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ, ତାଜମହଲ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେହି କାରିଗରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
