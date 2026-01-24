‘ରୋମିଓ ରାଜା’ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ସାମଲଙ୍କ ନୂଆ ସିନେମା ‘ସମ୍ଭବ’ର ସୁଟିଂ ୨୧ ତାରିଖରୁ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରେମ ତ୍ରିକୋଣ ଥିବା ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଛବିର କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ପରିଜା। ତେବେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ସାମଲ। ଏଥିରେ ନୂଆ ନାୟକ ଶୁଭାଂଶୁ ଓ ନବାଗତ ଶ୍ରେୟା ଓ ଜୁପସୀଙ୍କୁ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଏଥିରେ ଉଷସୀ ମିଶ୍ର, ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତୁଷାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାନସ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ପଲାଇ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଲଭ୍ଷ୍ଟୋରିର ସ୍ବରସଂଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତକାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ଓ ସାଇ ଶୁଭଙ୍କର। ଧନେଶ୍ବର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ‘ସମ୍ଭବ’ର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଇଡ଼ାର ପ୍ରସାଦ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ସୁଟିଂ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।