ମୁମ୍ବାଇ:“ତାରକ ମେହେଟା କା ଓଲଟା ଚଷମା” ର ନିର୍ମାତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 3D ଆନିମେଟେଡ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। “ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋକୁଲଡମ୍ କିଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍” ଶୀର୍ଷକ ଏପିସୋଡ୍ ଜାନୁୟାରି ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ୬.୩୦ ସଂଧ୍ୟାରେ “ତାରକ ମେହେଟା କା ଓଲଟା ଚାଶମା 3D ଆନିମେଟେଡ୍ ସିରିଜ୍” ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଏପିସୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ତାମିଲ୍, ମାଲାୟଲମ୍, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସମେତ ଆଠଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏପିସୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତା, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ଏହି ଆନିମେଟେଡ୍ ଏପିସୋଡ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ?
ଗୋକୁଳଧାମ ସୋସାଇଟିର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଟିଭି ସୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 3D ଆନିମେଟେଡ୍ ଏପିସୋଡ୍ ସମାନ ଉତ୍ସବକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏକ ଗୁଡ଼ି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ କାହାଣୀଟି ଗୋକୁଳଧାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହି ମଜାଦାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କିପରି କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମୋଡ଼କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଉତ୍ସବର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏବେ ଏହା ଆଠଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ତାରେକ ମେହେଟା କା ଓଲଟା ଚଷମା ବିଷୟରେ
ଟିଭି ସୋ ତାରକ ମେହେଟା କା ଓଲଟା ଚଷମାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ତଥା ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦିଲୀପ ଯୋଶୀ ଜେଥାଲାଲ, ମୁନମୁନ୍ ଦତ୍ତ ବାବିତା କୃଷ୍ଣନ ଆୟର, ଅମ୍ବିକା ରଂଜନକର, କୋମଲ ହାନସରାଜ ହାଥୀ, ଅଜହର ଶେଖ, ପିଙ୍କୁ ଭଳି ଅମିତ ଭଟ୍ଟ, ଚମ୍ପକଲାଲ ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଗଡା, ଅମରାମ ତୁକୁରାମ ଭୀଦ, ସୋନଲାଇକା ଜୋସ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଆୟର।
ଏହି ଶୋ’ଟି ଗତ ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏହାର କାହାଣୀ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ।
