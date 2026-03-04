ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ, ଟକ୍ସିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ନୂଆ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, "ଟକ୍ସିକ" ଏବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।
କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚିଲା ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ?
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ୟଶ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଟକ୍ସିକ"କୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବଜାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ । ତେଣୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ କେବଳ "ଟକ୍ସିକ" ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ । ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା । ତେବେ "ଟକ୍ସିକ"ର ରିଲିଜ୍ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଏହି ଟକ୍କର ଏବେ ଟଳିଯାଇଛି । ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ।
ୟଶ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା । ଜୁନ୍ ୪ରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଯଦିଓ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ "ଟକ୍ସିକ"ର କ୍ରେଜ୍ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ଥିଲା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଜୁନ୍ ୪ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ୟଶ ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବେ ।