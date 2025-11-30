ଦକ୍ଷିଣୀ ସିନେମାର ସୁପର୍‌ଷ୍ଟାର୍‌ ବିଜୟ ଦେବରାକୋଣ୍ଡା ବହୁ ବ୍ଲକ୍‌ବଷ୍ଟର୍‌ ହିଟ୍‌ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍‌ସନ୍‌ ଷ୍ଟାର୍‌ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଦେବରାକୋଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ନାଚଗୀତରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ୨୦୨୨ରେ ରିଲିଜ୍‌ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଛବି ‘ଲାଇଗର୍‌’ରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନାୟିକା ଥିବା ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ‘ଆଫତ୍‌...’ରେ ଷ୍ଟେପ୍‌ସ୍‌ ଦେବାକୁ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ।   

Advertisment

Vedanta : ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶୀତକାଳୀନ ସହାୟତା

ଏହି ଗୀତର ସୁଟିଂ ସମୟର କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସାଉଥ୍‌ ସିନେମାର ଅଧିକାଂଶ ନାୟକ ନାଚରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବରାକୋଣ୍ଡା ନାଚକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ‌‘ଲାଇଗର୍‌’ର ଗୀତ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ୍‌ର ପୀୟୁଷ ଭଗତ ଓ ସାଜିଆ ସାମ୍‌ଜୀ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍‌ସ୍‌ ଶିଖାଇଲେ, ଦେବରାକୋଣ୍ଡା ଭୟ ପାଇଗଲେ। ପୁଣି ନାୟିକା ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ସେ ସହଜ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲେ। କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍‌ଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ,‘‘ଭାଇ ତମେମାନେ ମିଶି ମତେ ମାରିଦବ କି? ଇଏ କ’ଣ କରାଉଛ? ଇଏ କ’ଣ ମୋ ଦ୍ବାରା ହେବ?’’ ରିହର୍ସାଲ୍‌ ସମୟରେ ନର୍ଭସ୍‌ ହେଉଥିଲେ ବି ଜୋର୍‌ଦାର୍‌ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌ କରିଥିଲେ ସେ। ଶେଷରେ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଷ୍ଟେପ୍‌ସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଆସିଥିଲେ। କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍‌ ଦ୍ବୟ ଭାବିଥିଲେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଦେବରାକୋଣ୍ଡା ଝୁଣ୍ଟିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍‌ସ୍‌ ଦେଇ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂରା ଟକ୍କର୍‌ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ମିଲିୟନ୍‌ ମିଲିୟନ୍‌ ଭିୟୁ ଯାଇଥିବା ସେ ଗୀତରେଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ମନମୋହୁଛି।

Another subham: ଓଲିଉଡ୍‌ରେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଭମ୍