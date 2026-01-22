ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେନାର ଟ୍ରକ୍ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେନାର ଏହି କାସପର ଟ୍ରକଟି ଡୋଡାର ଭାଦରୱାହ-ଚମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । କାସପର ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଯବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଆହତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Entry to Maghamela may be banned: ମାଘମେଳାକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ; ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ବରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାଘମେଳା ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ଆଉ ଏକ ଚେତାବନୀ
ସେନା ଗାଡ଼ିଟି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ୨୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅପରେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷକରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡୋଡା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ ରୁ ୩୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିପାରନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Mohan Charan Majhi: କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ