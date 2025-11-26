ଢାକା: କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ(Agrani Bank)ରେ ପଦଚ୍ୟୁତ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଲକର ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିତରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକର ନମ୍ବର ୭୫୧ ଏବଂ ୭୫୩ ରୁ ପ୍ରାୟ ୮୩୨ ଭରି (ପ୍ରାୟ ୧୦କିଲୋଗ୍ରାମ) ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
NBRର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (CIC) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଲକରଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ACC, ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲକରଗୁଡ଼ିକ ଢାକାର ଦିଲକୁଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:EMIR Decoded: ପାଉଡର ଚିନି ଏବଂ ନେଲପଲିସ୍ ରିମୁଭରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିସ୍ଫୋରକ: ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରଙ୍କ ଅପରେସନ ଇଏମଆଇଆର ଡିକୋଡ୍
ଏତେ ସୁନା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା?
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ACC କହିଛି ଯେ, ସୁନାର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଜବତ ତାଲିକା ଏବଂ ସୂଚନା ବୁଧବାର ଦିନ ସେୟାର କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲକରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ। ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମଡି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲକରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା,କିନ୍ତୁ କ’ଣ ମିଳିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲକର ନମ୍ବର ୭୫୧ ଏବଂ ୭୫୩ ଉଭୟ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଜବତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।
ପୁବାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍
ପୂର୍ବରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ, ପୁବାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାନ ଶାଖାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୫.୬ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା: ଏକ FDRରେ ୧.୨ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୪.୪ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Landmark Femicide Law: ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ: ମେଲୋନିଙ୍କ ଦେଶରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (NBR) ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଜବତ ଲକର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।