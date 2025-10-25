ଇନ୍ଦୋର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଅସଦାଚାରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖ ଶନିବାର ପୁଲିସ୍ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶୀର୍ଷ ମୁକାବିଲାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ; ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏ ସଂପର୍କରେ ପୁଲିସ୍ କହିଛି, ‘‘ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବାଇକ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକିଲ ଖାନ ଅସଦାଚରଣ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଖଜରାନା ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦଳ ରାଡିସନ ବ୍ଲୁ ହୋଟେଲରୁ ଏକ କାଫେକୁ ଯାଉଥିଲା।’’
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହ, ଥିଲା କିଡନୀ ସମସ୍ୟା
ଘଟଣାଟି ଏପରି...
ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଧି ରଘୁବଂଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ‘‘ଦୁଇ କ୍ରିକେଟର ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ଏକ କାଫେ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପିଛା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପଳାଇଗଲେ।’’
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର; ଆନ୍ଧ୍ର ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ତା’ପରେ ସେମାନେ...
ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡାନି ସିମନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ, ସହକାରୀ ପୁଲିସ କମିସନର ହିମାନି ମିଶ୍ର ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମ୍ଆଇଝି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (ବିଏନ୍ଏସ୍)ର ଧାରା ୭୪ ଏବଂ ୭୮ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୩ୟ ଦିନିକିଆ : ରୋହିତଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ, ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦେଖଣାହାରୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ନମ୍ବର ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକିଲ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। "ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ରଘୁବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି।
ICC | molested | indore