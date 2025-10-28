ଜୟପୁର:ଜୟପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଟି ହାଇ-ଟେନସନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ୧୧,୦୦୦ କିଲୋଭୋଲ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବସରେ ଥିବା ଦଶ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରୁ ଟୋଡିର ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନ ସିଂହ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଶାହପୁରା ଉପ-ଜିଲ୍ଲାଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଲ୍ କାଏଦା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଗିରଫ
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି
ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଲିସ ଏବେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ପୀଡିତଙ୍କ ପରିଚୟ
ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ବାପ ଝିଅ ହେଲେ ନସିମ (୫୦) ଏବଂ ସହିନମ୍ (୨୦)। ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶବଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜୟପୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା - ନଜମା, ସୀତାରା ଏବଂ ନହିମ ଅଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜାର ଏବଂ ଅଲତାଫଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବସ୍ ଛାତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାମଗ୍ରୀ
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ
ରାଜସ୍ଥାନର ଏନ୍ଡିଟିଭି ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସବ-ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଏସ୍ଡିଏମ୍) କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ଟି ଓଭରଲୋଡ୍ ଥିଲା। ବସ୍ର ଛାତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଯାହା ହାଇ-ଟେନସନ୍ ତାରରେ ବାଜିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବସ୍ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା।
ବସ୍ରେ ୧୫ଟି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ଟି ୧୫ଟି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇଯାଉଥିଲା। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି।
bus accident | bus | dead | Fire