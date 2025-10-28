ମୁମ୍ବାଇ: ପାକିସ୍ତାନର ଅଲ କାଏଦା ଭଳି ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣେଭିତ୍ତିକ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ଏଟିଏସ୍) ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଗତ ମାସରୁ ଥିଲା ନଜର
ଗତ ମାସରୁ ପୁଣେ ଏଟିଏସ୍ ଯୁବକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୁବୈର ହଙ୍ଗାରଗେକରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଏପିଏ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣେ ସହରର କୋଣ୍ଡୱା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୁଲିସ୍ କ’ଣ କହୁଛି
ପୁଲିସ କୋର୍ଟକୁ କହିଛି ଯେ ହଙ୍ଗାରଗେକର ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ପୁଲିସ ଆହୁରି ବି କହିଛି ଯେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୌଳବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ପୁଣେ ପୁଲିସ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ପୁଣେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଚାରି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଧରି ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଏଟିଏସ୍ ପୁଣେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱାର୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।