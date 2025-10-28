ରାଞ୍ଚି: ଛଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଛଟ ପୂଜା ସମୟରେ ହିଁ ଘଟିଛି।
ସୋମବାର ଦିନ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ କିଶୋର ଓ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ହଜାରିବାଗ, ଗଡ଼ୱା ଏବଂ ସିମଡେଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଗଡ଼ୱାରେ, ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦାନରୋ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ କୁମାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଦର ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁନୀଲ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁମାର ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ପଶି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ସୋମବାର ଦିନ ସିମଡେଗା ଜିଲ୍ଲାର ବାନୋ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାୟାଙ୍ଗସୋର ଗାଁରେ ଏକ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ବାଲଟିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ଝିଅଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଘରେ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଜେମା ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ।
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେରାଇକେଲା-ଖରସାୱାନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଣ୍ଡିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସହେରବେରା ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଏକ ନାବାଳକ ପୁଅ ଛଟ ପୂଜା ରୀତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ କରିବା ପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ଚାଣ୍ଡିଲ ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଦିଲଶାନ ବିରୁଆ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଯାଦବ ନଦୀର ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରତୀକ କୁମାର ଯାଦବ (୧୯) ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ (୪୫) ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନଡିଆରଏଫ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଇଭରମାନେ ବାଳକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ପାଲାମୁରେ ଏକ କେନାଲରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ହୁସେନାବାଦ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଚୌରା ସେତୁ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହୁସେନାବାଦ ସର୍କଲ ଅଫିସର ପଙ୍କଜ କୁମାର, ଦେବଡି ଓପି ପୁଲିସ ଏବଂ ହୁସେନାବାଦ ପୁଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିମଡେଗାରେ ଏକ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ଘଟଣାରେ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ରବିବାର ଦିନ ସିମଡେଗା ଏବଂ ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛଟ ପୂଜା ସମୟରେ ହଜାରିବାଗର କେରେଡାରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବେଲା ଗାଁରେ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୁନଗୁନ କୁମାରୀ (୧୧) ଏବଂ ରୂପା ତିୱାରୀ (୧୨) ଏକ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
