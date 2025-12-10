ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ୨୦୨୬ ସେଲଟୋସ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଧିକ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରମୁଖପଟ ବାଘ ନାକ ଭଳି ଗ୍ରୀଲ୍ ରହିବ ଯାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଛି ଯାହା ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଦେବ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆଲଏ ଚକ, ନୂତନ ଟେଲ-ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହିତ ଏକ ପୁନଃନିର୍ମିତ ଟେଲଗେଟ୍ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଉଭୟରେ ନୂତନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୋଇଥିବା ବମ୍ପର ମିଳିବ।
ଏହାର ଫିଚର୍:
୨୦୨୬ ସେଲଟୋସରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ, ଏକ ୩୬୦-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଡୁଆଲ୍ ପେନ୍ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଲାଇଟିଂ, ଡୁଆଲ୍-ପେନ୍ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ହେଡ୍ସ-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ରିଅକ୍ ଅକ୍ୟୁପେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ଭ୍ୟୁ ମନିଟର୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍-ଫୋଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ-ଧାଡି ସିଟ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ ରହିଛି।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍:
ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର କିଆ ସେଲଟୋସ୍ ଏହାର କ୍ୟାବିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଲେଆଉଟ୍ ସହିତ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁନଃଡିଜାଇନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏକ ସମସାମୟିକ ଡୁଆଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏକକ ବକ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି।
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ସେଲଟୋସରେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ମଡେଲ ପରି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ୧.୫-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ, ୧.୫-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ୧.୫-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି।
ମୂଲ୍ୟ:
ବ୍ରାଣ୍ଡଟି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ, ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚନା ୨ ଜାନୁଆରି, ୨୦୨୬ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତଥାପି, ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କିଆ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ୨୦୨୬ ସେଲଟୋସ୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ବୁକିଂ ପରିମାଣ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିବ।
