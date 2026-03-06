ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ୨୩,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ନଅଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନାବିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ନାବିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜ ଉପରେ ଅତି କମରେ ନଅଟି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଓ ଓମାନ ଉପସାଗର ଭଳି ବାଣିଜ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନୌଚାଳନା କରିବା ଏବେ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁର ସଂଘର୍ଷ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମଗ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୬ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ରହିଛି।
ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ୧୨ଟି ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଡେନ୍ ଉପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ରହିଛି, ଯାହାର ନାବିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୁରନ୍ତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାବିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲେ ନାବିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅତି କମରେ ୪୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଫରୱାର୍ଡ ନାବିକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ସାହସୀ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
