ମୁମ୍ବାଇ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରବିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ, ମହିଳାଙ୍କୁ ୨୧୦୦ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବାନ୍ତର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବୀର ସାବରକର ଏବଂ ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପାରିବେ କି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହି ଦେଖାନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାରିଫ୍ କରିବୁ।

ଏଥି ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ହିମାଚଳ ଏହାର ଉଦାହରଣ।

