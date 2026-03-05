ଜେରୁସେଲମ: ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ; ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦାବି ଉପରେ MEAର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ୯ ବିଲିୟନ ଶେକେଲ (ପ୍ରାୟ ୨.୯୩ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୭,୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Iranian intelligence hired me: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ: କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ହୋମ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଅନେକ କଠୋର କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ଏହି କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରିଜର୍ଭ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୯.୪ ବିଲିୟନ ଶେକେଲ ହରାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Singer Abhijit Bhattacharya seeks help: ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ପୁଅ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥନୀତି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ହମାସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥନୀତି ୩.୧%ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୫% ରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଇରାନ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଏହି ଅର୍ଥନୀତିକ ଆକଳନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାରି ରଖି କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।