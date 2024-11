ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ବିଜେପି ପରେ ମହା ବିକାଶ ଆଘାଡି (ଏମ୍‌ଭିଏ) ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହାର ନାମ "ମହାରାଷ୍ଟ୍ରନାମା" ରଖଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ଏନସିପି-ଏସସିପିର ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, କଂଗ୍ରେସ ମହସଚିବ କେ.ସି ଭେନୁଗୋପାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏମ୍‌ଭିଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଆଣି ପାରିବେ।

ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି, ସହରୀ ବିକାଶ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୨୫ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି, ମହିଳାଙ୍କୁ ୨୧୦୦ ଟଙ୍କା: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କଲା ବିଜେପି

ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ, ୨୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ମାଗଣା ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତି ଜନଗଣନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତିଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ତାହା ବୁଝିବା, ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: During the launch of the joint manifesto of the MVA for the Maharashtra Assembly Elections, Congress President Mallikarjun Kharge says, "He (PM Narendra Modi) said this red book is an urban Naxalite book and piece of Marxist literature... He gifted… pic.twitter.com/ntL938Y646