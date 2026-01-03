ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ  ଅନୁରୋଧ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (AIMSA)ର ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଶାଖା ଶନିବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି, ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଇରାନର ଅନେକ ସହରରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। ଚିଠିରେ ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଛାତ୍ର ସଂଘ ଚିଠି ଲେଖିଲା
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ୟୁନିଟ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ମୋମିନ୍ ଖାନ ଇରାନରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହେଉଛି।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି, ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି,ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ,ଯାହା ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ,ସଂଘ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସଂଘ କହିଛି, AIMSA ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା
ନଜର ରଖ ଏବଂ ଇରାନରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମନ୍ୱୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା,ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସମୟୋଚିତ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ରଖିବା ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ
ପ୍ରକୃତରେ,ଇରାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଖବର ମିଳୁଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ଛାତ୍ର ସଂଘ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଇରାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଉପତ୍ୟକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ।