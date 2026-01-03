ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଲାଟିନ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଭେନିଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ତାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଟିଭି ସୋ ପରି ସବୁକିଛି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଭେନେଜୁଏଲାର ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଣାଯିବ। ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ସଙ୍କେତ ଯେ ଆମେ କାହାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ମାଦୁରୋ ଧରାପଡ଼ିବାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଛି, ତାହା ଏକ ଟିଭି ସୋ ପରି ଥିଲା ।“
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ତେଲ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିନଥିଲେ ।
ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ରାଜିଲର ନିନ୍ଦା
ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା କହିଛନ୍ତି, "ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଭେନେଜୁଏଲାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ। ଏହା କରି, ସମଗ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ କାରିବିଆନର ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି।"
