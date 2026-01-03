କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମାଲଦାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖାନ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର ଝିଅ ତଥା ଟିଏମସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୌସମ ନୁର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଘର ବାହୁଡ଼ା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଟିଏମସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମୌସମ ନୁରଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଫେରିବା କେବଳ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଲଦା ଭଳି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୌସମ ନୁର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବେନଜିର ନୁର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୯ରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ଟିଏମସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘନି ଖାନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାନର ତଳେ କାମ କରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Elephant's Viral Video: ସକାଳୁ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଐରାବତ
ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ , ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଭାରୀ ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦ ମୀର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶୁଭଙ୍କର ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏବିଏ ଘନି ଖାନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।
ମୌସମ ନୁର ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ମାଲଦାରୁ ଦୁଇଥର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ରେ, ସେ ଟିଏମସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୨୦୨୦ ରେ, ଟିଏମସି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାର ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେଉଛି।
I would like to thank the Congress party for giving me the opportunity to work again in the Congress. It is an honour for me.— Congress (@INCIndia) January 3, 2026
I am going to work very hard to strengthen the party because the people of Bengal, especially the people of Malda, believe in the Congress and its… pic.twitter.com/8SSUSCz7hv
ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ମୌସମ ନୁର ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମାଲଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ , ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Mithun's Allegation: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ,ମମତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମିଥୁନ
ଏହି ସମୟରେ, ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦ ମୀର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୌସମ ନୁରଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ, କଂଗ୍ରେସ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଏହା ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମିଳନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳର ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।