କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମସି) ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:TMC MP Joins Congress: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା,ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସରେ,ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୀକରଣ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା
ଶନିବାର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରଠାରୁ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି।
ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଷେକ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଚପଲ ଛାଡି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ପରି ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ।
ଟିଏମସିକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ
ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ଯେତେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଟିଏମସି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଯୋଗୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେ ଅଭିଷେକଙ୍କ "ଭୂତଙ୍କ ରାମ୍ପ ୱାକ୍" ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରି କହିଛନ୍ତି, କମିସନ ୨.୪ ନିୟୁତ ନାମ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଟିଏମସି କେବଳ ତିନୋଟି ନାମ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଶତ ନଗଣ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ବିସଙ୍ଗତିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ କୌଣସି ବିସଙ୍ଗତି ମିଳେ, ତେବେ ଦଳ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ସେ କହିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Elephant's Viral Video: ସକାଳୁ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଐରାବତ
ଅଭିଷେକ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ, ସେ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ବାନାର୍ଜୀ କମିସନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ସେହି ବୈଠକର ଫୁଟେଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।